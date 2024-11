Oto słuchawki B&O Beoplay Eleven. Mała sala koncertowa w uchu

W aplikacji sterującej słuchawkami możemy włączyć funkcję Wind Guard, której zadaniem jest filtrowanie podmuchów powietrza, dzięki czemu tryb transparentny pozwala zachować świadomość otoczenia, ale bez szkody dla jakości dźwięku. To dosyć trudne wyzwanie, bo tryb transparentny w tradycyjnych konstrukcjach zazwyczaj nie nadaje się do niczego. Może nie zwiększa bezpieczeństwa, bo jesteśmy rozpraszani szumem i wiatrem, ale za to nie słyszymy muzyki. Bang & Olufsen obiecuje, że w przypadku nowych słuchawek takie zjawisko w ogóle nie wystąpi. Będziemy się delektować dźwiękiem, a jednocześnie usłyszymy to co dzieje się wokół nas.