Copilot i AI na komputerach firmowych. Czy ma to sens? AMD oferuje kuszące wyjaśnienie

Jak co roku, kilka miesięcy po premierze konsumenckiej wersji układów Ryzen prezentowane są Ryzeny Pro, przeznaczone do komputerów skierowanych do klientów B2B. Procesory te różnią się kilkoma kluczowymi aspektami, które są szczególnie istotne dla użytkowników biznesowych i profesjonalnych. Ryzen Pro jest wersją zwiększonego bezpieczeństwa i niezawodności w porównaniu do standardowych procesorów Ryzen i oferuje funkcje takie jak szyfrowanie danych i ochrona przed atakami oprogramowania oraz fizyczną kradzieżą. Dodatkowo procesory Ryzen Pro mają dłuższy okres dostępności oraz dłuższy okres gwarancji.