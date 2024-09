Tak Orange wspiera ofiary powodzi. Chodzi o dostęp do internetu

To już kolejny operator, który przyłączył się do pomocy. Ostatnio informowaliśmy, że Plus i T-Mobile dołożyli swoją cegiełkę wsparcia najbardziej potrzebującym osobom, które zmagają się z niszczycielskim żywiołem. Pomarańczowa firma dodaje klientom do konta masę GB do wykorzystania przez następny miesiąc.