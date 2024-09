Promocja roku. Kup jedną Roombę, drugą dostaniesz za złotówkę

Dwa razy musiałem sprawdzić daty, ale faktycznie - iRobot jest już na polskim rynku 20 lat. To właśnie jego urządzenia przekonywały Polaków do tego, że sprzątanie domu nie musi wiązać się z potem, trudem, zmęczeniem i frustracją. Dowiedzieliśmy, że można siedzieć wygodnie na kanapie, a niewielkie urządzenie zrobi wszystko za nas, czasem nawet lepiej niż my sami uzbrojeni w tradycyjny odkurzacz.



Ostatnio marka wypuściła swój nowy model Roombę Combo 10 Max i to właśnie na niego obowiązuje świetna promocja.