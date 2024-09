Rzeki wysychają, a fontanny w miastach wesoło tryskają. To absurd

Fontanny nie są winowajcami. Nie są palącym problemem. Być może wspominanie o nich w kontekście suszy jest przykładem nadgorliwości. Jednak nic na to nie poradzę, że kiedy widzę, jak najczęściej z betonu bądź krat wystrzeliwuje woda, czuję dziwny niesmak. Mam poczucie, że to zwyczajnie nie wypada. To dość żałosna próba udawania, że problemu nie ma: mamy przecież fontannę, przy której można się schłodzić i wypocząć. Co z tego, że brakuje wokół nas zieleni, rzeki zostały zabetonowane, a te, które płyną poza miastami, wysychają. Można przecież przejść się na mniej lub bardziej betonowy rynek i popatrzeć na tryskającą wodę. Przy tym dalej oszukiwać się, że jest tak jak zawsze było.