Dreame MOVA E30 Ultra już w Polsce. Oto jak zmieni twój dom

Robot odkurzająco-mopujący MOVA E30 Ultra dostępny jest w w Polsce od 12 września 2024 r. w sugerowanej cenie katalogowej 1999 zł. Urządzenie będzie dostępne w sprzedaży w specjalnej cenie promocyjnej do 19 września 2024 r., w ramach której do każdego zakupionego robota dodawany jest bezpłatnie Zestaw Akcesoriów Pomocniczych. Ta promocja obowiązuje do wyczerpania zapasów.