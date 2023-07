Ten odkurzacz pionowy sprzątnie wszędzie. Dreame R20 - recenzja

Wydawałoby się, że odkurzacz pionowy to urządzenie do bólu nudne. Właśnie przetestowałem sprzęt, który wymyka się takiej ocenie. Dreame R20, co do zasady, robi wszystko to, co inne odkurzacze, ale ma kilka cech, które sprawiają, że korzysta się z niego znacznie przyjemniej.