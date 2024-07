Ten odkurzacz sprawił, że zachciało mi się sprzątać. Dreame Z30 - test

Ta do wyczesywania sierści - wiadomo, bo mam psa i kota, i większość zanieczyszczeń w domu to ich sprawka. Narzędzie do czesania od Dreame jest o tyle przyjemne, że co do zasady działa jak standardowa szczota do sierści, ale po czesaniu możemy podłączyć ją do odkurzacza, włączyć ssanie, nacisnąć przycisk „zwalniający” sierść i już - wszystko mamy w odkurzaczu, a nie połowę na podłodze, zanim zdążymy podjeść do kosza na śmieci. Oczywiście można też czesać psa czy kota z końcówką założoną na odkurzacz, ale biorąc pod uwagę, że waży on równo 2,2 kg (i według specyfikacji, i według mojej wagi), to nie jest to najwygodniejsza opcja na świecie.