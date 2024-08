Jak radzą sobie w trudnych warunkach? Samsung Galaxy Buds 3 - test

Same Budsy parują się z urządzeniem Apple'a błyskawicznie, feeling jest dokładnie taki, jak z AirPodsami, ale mają w stosunku do nich jeden olbrzymi plus: pudełko do ładowania jest (w porównaniu do AirPodsów) bardzo odporne na mikrorysy. Podczas gdy AirPods dosłownie po spojrzeniu na nie łapią rysy, Budsy po intensywnym weekendzie w kieszeni wyglądają jak nowe! To dla mnie niespodziewany i ogromny plus w kwestii jakości wykonania.