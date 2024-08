Miliarderzy chcą zająć się śmietniskiem na Facebooku. Szykuje się fala pozwów

W pozwie miliarder miał zarzucać firmie, że pozwala ona na wyświetlanie reklam wykorzystujących imię i nazwisko bez jego zgody, co miało naruszać m.in. jego prawo do wizerunku. W poście informującym o sprawie miliarder chciał wyjaśnić, czy działania Mety są nielegalne, czy legalne, ale też, aby firma ujawniła sposoby, jakie wykorzystuje do przeciwdziałania fałszywym reklamom.