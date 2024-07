Jeśli wyspecjalizowane portale do wyszukiwania tanich lotów zaoszczędzą nam czas na szukanie połączeń lotniczych na własną rękę, a do tego zaproponują bardzo korzystne ceny, to zyskujemy podwójnie. Jeśli nie wybierzemy wygórowanych wymagań w kwestii miejsca pobytu, zarówno Wakacje.pl, jak i Booking.com mogą nam zaoferować niedrogi nocleg w dobrym standardzie. We własnym zakresie pozostanie najprawdopodobniej wyżywienie (chyba, że na wyżej wymienionych portalach zaznaczymy interesującą nas opcję posiłków), ale na jedzeniu chyba oszczędzamy najmniej – nie po to wyjeżdżamy za granicę, aby nie spróbować lokalnej kuchni i jej przysmaków.