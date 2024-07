Znacząco przewyższył moje oczekiwania. Redmi Pad Pro - recenzja

Redmi Pad Pro zdaje się należeć do kategorii tabletów-szrotów. Już sama marka Redmi to przecież b-brand od Xiaomi, przeznaczony dla oszczędnego klienta. No i ta cena: 1100 zł. Spodziewałem się, że testując to urządzenie, będę szukał w nim na siłę zalet. Że no jest kiepski, ale w tej cenie nada się do tego i tamtego. Tyle że wiecie co? Redmi Pad Pro ma swoje wady i ograniczenia, niektóre całkiem spore. Podejrzewam jednak, że typowy użytkownik tabletu kompletnie ich nie zauważy lub będą miały dla niego lub niej bardzo niewielkie znaczenie. Pozwólcie, że wyjaśnię.