Najlepsze Samsungi bez Snapdragona. Tylko z MediaTekiem

Za produkcję czipu odpowiada TSMC, do czego wykorzystuje technologię 4 nm. Zupełnie jak w przypadku Snapdragona 8 Gen 3, który jest bardzo zbliżonym pod względem wydajności układem do Dimensity 9300+. Powiem więcej, w niektórych zadaniach nawet przewyższa propozycję Qualcomma. Jeszcze kilka lat temu Snapdragony były jedynymi sztandarowymi procesorami stosowanymi przez najróżniejszych producentów smartfonów (Exynosy głównie trafiały do Samsungów), a MediaTeki trafiały co najwyżej do budżetowych smartfonów.