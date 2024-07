Polscy biznesmeni domagają się walki z hejterami. Jest apel do Ministra Sprawiedliwości

Apel jest krokiem w dobrą stronę. Trzeba wywierać presję na politykach i pokazywać, że nie zgadzamy się na lekceważący stosunek platform internetowych do problemu – a nie da się ukryć, że tak jest teraz. Nie wiemy dziś, co jest prawdą, a co fałszem, tymczasem to właśnie właściciele serwisów społecznościowych powinny walczyć z szerzeniem dezinformacji czy zmanipulowanymi nagraniami. Niestety obawiam się, że oburzenie nie zrobi wielkiego wrażenia na szefach Facebooka czy Twittera, ale po to właśnie mamy polityków, żeby domagali się działań i akcji.