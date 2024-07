Pasażerowie niemal mdleją w pociągach z powodu upałów. Oto co ma do powiedzenia PKP Intercity

Być może to po prostu jeszcze jeden dowód na to, jak z trudem przystosowujemy się do nowych, gorących warunków. Miasta nie są gotowe na upały, a problemy z transportem publicznym również to potwierdzają. Skargi płyną nie tylko na pociągi, ale też miejskie autobusy czy tramwaje. O wysokich temperaturach trzeba myśleć z wyprzedzeniem. Zwykło się szydzić, że to zima zaskoczyła drogowców – dziś wydaje się, że to upały sprawiają „niespodziankę” ludziom. A to niestety żadna anomalia.