Chcą wybudować ogromną farmę fotowoltaiczną. Protestują mieszkańcy i... żeglarze

Inwestycja prowadzona jest zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i to one określają tryb postępowania i czynności przeprowadzane w jego ramach. Przypominamy, że oddziaływanie inwestycji zamknie się na terenie inwestycji, tj. na działce prywatnej, do której mieszkańcy nie mają tytułu prawnego, by z niej w jakikolwiek sposób korzystać. Oddziaływanie inwestycji na środowisko ustalają specjaliści i weryfikuje organ specjalizujący się w tej mierze określony przepisami prawa.