Diamentowa planeta. Niezwykłe odkrycie w Układzie Słonecznym

Najbardziej szczegółowe informacje na temat Merkurego pochodzą z misji NASA Messenger i to dane z tej właśnie sondy przeanalizowali badacze. Wyniki doprowadziły ich do wniosku, że diamenty mają znajdować się w strefie zwanej po angielsku Core–mantle boundary (CMB). Jest to strefa rozdzielająca płaszcz i jądro planety.