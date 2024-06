Nie resetuj telewizora. Tak teraz wygląda Netflix

Netflix, w przeciwieństwie do wielu innych platform streamingowych, rzadko dokonywał znaczących zmian w wyglądzie i funkcjonalności swojej aplikacji. Platforma opierała się na założeniu, że użytkownicy preferują prostotę i łatwość obsługi, co ma ułatwić im szybkie dotarcie do ulubionych filmów, seriali czy programów rozrywkowych.