Najlepsze programy do poczty e-mail - ranking 2024

Dlaczego ostatnio rzadko mówi się o aplikacjach pocztowych? Ponieważ usługi pocztowe gigantów takich jak Google czy Microsoft są dostępne za darmo (przynajmniej w ograniczonej wersji) i oferują potężne możliwości. Większość użytkowników uznaje, że to, co zapewniają Gmail czy Outlook, jest w pełni wystarczające. A co za tym idzie, mało kto szuka alternatyw.