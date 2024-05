Test hulajnogi Acer Predator Extreme: mała rewolucja, duża wygoda

Nieco problematyczna jest także sama waga hulajnogi, chociaż mniej niż w modelach konkurencji. Predator Extreme to sprzęt o masie 23 kg, co daje się we znaki podczas wnoszenia go na drugie piętro, do mieszkania. Szczęśliwie Predator posiada kilka łatwych w uchwycie rurek, za które można go złapać podczas wnoszenia/znoszenia. Ponadto te 23 kg to i tak mniej niż masa wielu modeli innych producentów z podobnego przedziału cenowego, wynosząca od 25 do nawet 32 kg.