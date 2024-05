Akumulatory do noszenia. Ta bateria o będzie zasilać żołnierzy przyszłości

Kolejna tajemnica to konfiguracja nanoprzewodów stosowana przez Amprius, która jest lepiej dostosowana do zwiększania i kurczenia się objętości baterii, co jest związane z poruszaniem się żołnierza. To właśnie te nanoprzewody zapobiegają degradacji krzemu pod wpływem ruchu, dzięki czemu nie trzeba martwić się o utratę zdolności magazynowania energii.