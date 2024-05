Nie odkleisz się od tej konsoli. Zapomnisz co to ładowarka i wychodzenie na zewnątrz

Jednak w ROG Ally X producent przede wszystkim zagra dużo, ale to dużo większą baterią. Urządzenie zyska bowiem akumulator o pojemności uwaga 80 Wh. To więcej niż w moim 14-calowym MacBooku Pro z procesorem M3, który jest dużo większym sprzętem. Dwukrotnie większa pojemność z pewnością pozytywnie przełoży się na czas pracy na jednym ładowaniu, choć obecnie trudno jest mówić o konkretach. Na papierze wydaje się, że będzie ona co najmniej dwukrotna, ale jak będzie w praktyce, to zobaczymy dopiero po premierze.