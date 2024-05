Widziałem nowości Fujifilm: aparaty X-T50, GFX100S II i dwa obiektywy

Co do jakości wykonania, to oczywiście tutaj nie mam większych uwag. Typowo dla Fujifilm, wszystko ładnie spasowane, pracuje z kulturą i świetnie wygląda. Mamy także ekran LCD o przekątnej 3 cali i rozdzielczości 1,62 mln punktów, który nie jest odchylany o 360 stopni czy 180 stopni do vlogowania, a jedynie do tyłu w osi matrycy. To też pokazuje, że ten aparat zdecydowanie jest bardziej właśnie dla fotografów niż dla filmujących, podobnie jak X-T5. Mimo to aparat pozwala na rejestrowanie wideo do 6.2K 30p w 10-bitach 4:2:2.