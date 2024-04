World Press Photo 2024 - oto najlepsze zdjęcia prasowe minionego roku

Fot. Michael Varcas, "Battle for Sovereignty" The Philippine Star, najlepszy reportaż z regionu Azji Południowo-wschodniej i Oceanii / World Press Photo 2024. Chiny wzmacniają swoje roszczenia na Morzu Południowochińskim poprzez budowę nowych wysp i patrole morskie, budząc obawy, że region ten staje się punktem zapalnym o poważnych konsekwencjach dla całego globu. Przez te wody przepływa ponad 30% światowej żeglugi i około połowa wszystkich kutrów rybackich. Chińska marynarka okupuje m.in. Scarborough Shoal, część wyłącznej strefy ekonomicznej Filipin (EEZ), blokując filipińskim rybakom dostęp do naturalnych łowisk. Rząd Filipin dostarcza żywność i olej do łodzi rybackich na morzu, wydłużając w ten sposób czas połowów i dochodząc swoich praw.