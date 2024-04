Powiedzieli stop zabezpieczaniu się hasłami typu 12345. Wchodzi nowe prawo

Ustawianie słabych haseł o treści "1234567890", "hasło", "admin" czy "dupa" to problem specyficzny nie tylko dla Polaków, ale także dla obywateli innych nacji, a co gorsza - dla producentów elektroniki. Brytyjski rząd w celu walki z nim ustanowił nowe prawo, w myśl którego producenci będą prawnie zobowiązani do ochrony konsumentów przed hakerami i cyberprzestępcami przed dostępem do urządzeń z łącznością internetową lub sieciową - od smartfonów po konsole do gier i smart lodówki.