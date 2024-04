Do Game Passa trafia bardzo popularna gra. Oto kto w nią zagra

Udostępnienie gry do abonamentu Game Pass jest tak naprawdę konsekwencją tego, że EA wprowadziło ją do abonamentu EA Play w pakiecie podstawowym (w subskrypcji EA Play Pro gracze otrzymują dostęp do wszystkich gier na premierę). Opłacający Game Passa Ultimate i Game Passa PC automatycznie otrzymują dostęp do oferty EA Play.