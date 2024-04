Oferta na kartę to wydatki dostosowane do Twoich potrzeb. Oto 3 kroki, które pomogą ci zaoszczędzić pieniądze

Do pakietów Plush na kartę operator dodaje roczny darmowy dostęp do usługi Tidal, która służy do strumieniowania muzyki. To bardzo przystępny cenowo konkurent dla innych tego typu platform (a w tym przypadku jest oferowany za darmo). Jeśli zdecydujemy się przejść na darmowego Tidala, a wcześniej korzystaliśmy z płatnego serwisu, to miesięcznie zaoszczędzimy nawet 21,99 zł, co w ciągu roku daje już ponad 263,88 zł w kieszeni.