Huawei pstryknął Apple'a w nos. Zrobił lepszego MacBooka Air

Huawei MateBook X Pro 2024 jest też trochę większy, co wynika z obecności 14,2-calowego wyświetlacza. Pod tym względem bardziej przypomina MacBooka Pro 14. Niemniej jednak jest to świetny panel – producent postawił na matrycę OLED pracującą w rozdzielczości 3120 x 2080 w proporcjach 3:2 z częstotliwością odświeżania 120 Hz. Szczytowa jasność ekranu to 1000 nitów.