"W partii truskawek wykryto wirusa". Stworzył aplikację, której brakowało od dawna

W aplikacji możemy przeglądać również ostatnio wycofane produkty, by być na bieżąco i sprawdzić, czy czasami nie posiadamy czegoś, co powinniśmy oddać. W szczegółach znajdziemy informacje nt. sklepu, zalecenia czy poziom zagrożenia. Do tego dochodzi kod kreskowy i data ważności, więc można łatwo przeanalizować, czy chodzi o rzecz, którą sami kupiliśmy.