Jeden z najdłuższych na świecie. Warszawa ma nowy most, ale nie taki dla samochodów

I chociaż niektórzy narzekają, że jest wąsko, to akurat most pieszo-rowerowy jest nielicznym obiektem, którego stolicy zazdroszczę. Rzeka w mieście to coś wspaniałego, a mosty nad Wisła zawsze gwarantują przepiękne widoki. Tylko jako pieszy nie znosiłem bliskiej obecności aut. Teraz się to zmienia i jako turysta wiem, że jeśli odwiedzę Warszawę, to na pewno będę chciał zrobić rundkę z jednej strony na drugą.