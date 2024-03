Równonoc wiosenna 2024. Oto dlaczego jest tak istotna

Wyobraź sobie, że Ziemia niczym gigantyczny bączek krąży wokół Słońca. W ciągu roku oś Ziemi jest nachylona pod różnymi kątami do promieni słonecznych, co powoduje zjawisko pór roku. W momencie równonocy wiosennej nachylenie to jest równe zero, a promienie słoneczne padają prosto na równik. Dzień i noc stają się wtedy równej długości – stąd nazwa "równonoc".