Recenzja Mario vs Donkey Kong: auć, zabrakło magii Nintendo

Mario vs Donkey Kong to dowód na to, że ciekawy koncept nie zawsze ewoluuje w udaną grę. Na papierze mamy do czynienia z tytułem intrygującym: gracz musi dotrzeć z punktu A do punktu B, rozsupłując łamigłówki. Typowa platformowa rozgrywka zostaje wywrócona do góry nogami, ustępując mechanikom dopasowanym do rozwiązywania zagadek.