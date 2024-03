Postawił futurystyczną willę na dachu bloku. Mają ją rozebrać, a my jeszcze zapłaczemy

Próba opisania, czym jest budynek znajdujący się w Jastrzębiu Zdroju skazana jest na niepowodzenie. Stwierdzenie, że mamy do czynienia z „willą na dachu bloku” niewątpliwie zgodne jest z rzeczywistością, ale wciąż nie wyczerpuje to tematu. Nie jest nawet w połowie uchwycenia sedna. Ten niedokończony transatlantyk czy wręcz statek kosmiczny wymyka się wszelkim próbom stworzenia rysopisu. Tylko pozoranie sprawa jest prosta. Oto mamy szary, mniej więcej czteropiętrowy blok, potem jest część z balkonami, a na górze z jednej strony widać coś, co mogłoby być hełmem Dartha Vadera, a kiedy patrzy się z drugiej oczom ukazują się tarasy i coś, co przypina basenowe wieże do skoków. I cóż – niby wszystko się zgadza, mniej więcej tak to właśnie wygląda, ale w rzeczywistości nadal nie jesteśmy blisko.