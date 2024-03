Stworzy MEGA KINO, kosztuje niewiele. Projektor Hisense C1 wykorzysta na maksa konsole do gier i filmów

Projektory laserowe mają wiele zalet w porównaniu do projektorów LED. Mają dłuższą żywotność źródła światła, co obniża koszty eksploatacji i wymiany. Zapewniają wyższą jasność i kontrast obrazu, co poprawia jakość i realistyczność projekcji. Projektory laserowe zużywają też mniej energii, ponieważ laser generuje tylko potrzebne kolory, bez marnowania energii na zbędne częstotliwości. Oferują też lepsze odwzorowanie kolorów, ponieważ laser ma szerszy zakres barw niż LED. Na dodatek mają szybszy czas uruchamiania i są cichsze w pracy, ponieważ nie potrzebują wentylatora do chłodzenia.