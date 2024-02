Czy przemysłowe szafy sterownicze da się cyfryzować i przenieść do chmury? Eksperci twierdzą: warto

Szafa sterownicza to urządzenie, które służy do przechowywania i ochrony urządzeń elektrycznych oraz elektronicznych służących do sterowania i kontroli różnych procesów przemysłowych. Taka szafa jest zazwyczaj wykonana z metalu i wyposażona w drzwi, które pozwalają na łatwy dostęp do urządzeń wewnątrz niej. Może być złożona ze standardowych lub niestandardowych urządzeń, podzespołów i modułów, a ich właściwe połączenie oraz konfiguracja sprawia, że funkcjonowanie wszystkich sprzętów i instalacji jest łatwiejsze.