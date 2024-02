Walentynkowa promocja w Orange. Tak możesz zrobić prezent sobie i komuś bliskiemu

Orange na swoim blogu poinformował, że startuje z mocną promocją dotyczącą oferty Flex. Oferta startuje dzisiaj (12 lutego) i będzie dostępna do końca tego miesiąca. Wszyscy nowi klienci, którzy postanowią dołączyć do Orange Flex między 12 a 29 lutego (czy to wybierając nowy numer, czy przenosząc swój dotychczasowy) i zarejestrują się, używając kodu rabatowego ILOVEFLEX, mogą liczyć na dodatkowe gigabajty w pierwszych trzech miesiącach.