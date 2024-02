Potworna maszyna do niszczenia drzew. Amerykanie mieli rozmach

Tree Crushers były niewątpliwie imponującymi i potężnymi maszynami, które potrafiły zmienić krajobraz w pustynię w ciągu kilku minut. Podczas 8 godzin pracy jedna maszyna mogła oczyścić z drzew obszar dżungli o powierzchni 10 tys. m2. Imponujący wynik, ale te góry żelastwa miały także wady. Maszyny te były bardzo drogie w utrzymaniu i naprawie, ponieważ często ulegały awariom i uszkodzeniom. Poza tym nie należały do szybkich, co utrudniało im manewrowanie i omijanie przeszkód - w grząskim terenie okazywało się to katastrofalne. Pojazdy były głośne i widoczne z daleka, co czyniło je łatwym celem dla nieprzyjaciela.