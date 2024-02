Uwaga na nisko jeżdżące kartony. W tym magazynie za sterami nie zobaczycie człowieka

Rację mieliby natomiast ci, którzy stwierdzili, że skoro Huawei, to i 5G. Na hali funkcjonuje bowiem prywatna sieć właśnie w tej technologii, która ma zapewniać nie tylko ekstremalnie niskie opóźnienie (do 4-5 ms), ale i przepustowość sięgającą 1,7 Gb/s przy pobieraniu danych. To z kolei przekłada się na możliwość błyskawicznego zbierania i wymiany danych, a co za tym idzie - z pomocą m.in. AI - automatyzację dalszych etapów procesu dystrybucji, takich jak chociażby dostarczanie odpowiednich palet we właściwe miejsce, planowanie działania samego centrum czy nawet etykietowanie gotowych przesyłek.