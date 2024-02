W internecie będziesz płacić za wszystko. Zacznie się od Chrome'a i Edge'a

Według Surkova, Apple i Google wykazały wsparcie dla technologii Monetyzacji Sieci, podczas gdy Mozilla nie była zbytnio zainteresowana projektem. Wdrożenie specyfikacji w Chromium - co uczyniłoby ją dostępną dla Chrome, Microsoft Edge, Brave i innych przeglądarek opartych na Chromium - powinno zapewnić technologii wystarczające pole do testów i badania skuteczności. Zanim to jednak nastąpi, osoby pracujące nad prototypem muszą go najpierw przygotować. Kiedy byłoby to możliwe? Tego nie wiadomo.