Jest świetny powód, by przesiąść się z Chrome'a. Edge na Androidzie z wyjątkową funkcją

Od dobrych kilku lat Google Chrome jest domyślnie zainstalowaną przeglądarką internetową w systemie operacyjnym Android. Ze względu na to Chrome zaskarbił sobie ogromne grono użytkowników, którzy z przyzwyczajenia (albo z braku wiedzy o alternatywach) codziennie korzystają z tej przeglądarki.



Choć Microsoft Edge nie jest jedną z głównych alternatyw dla Chrome'a na Androidzie, to wkrótce może się to zmienić. Bowiem Edge właśnie otrzymał funkcję, która dostępna w nielicznych przeglądarkach.