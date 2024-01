Test ASUS Zenbook 14 z Intel Core Ultra 5 125H - mocarz iGPU

Intel Core Ultra 5 125H to jeden z procesorów należących do nowej rodziny Meteor Lake, wyróżniającej się większą efektywnością energetyczną, nowym procesem litograficznym oraz wsparciem dedykowanych rdzeni Ipe dla sztucznej inteligencji, śledzącej pracę urządzenia i odpowiednio do niej alokującej zasoby CPU, GPU i NPU. Sprawdziłem, jak marketingowe obietnice przekładają się na testową rzeczywistość.