GTA strzela do Alana Wake. Poszło o literę "R"

Gdy Max Payne powstawał w 2001 r., fińskie Remedy było zbyt małe by poradzić sobie z jednoczesną produkcją konsolowych portów. W tym zadaniu wspomogło ich Rockstar Games, tworząc edycje dla PlayStation 2 oraz pierwszego Xboksa. Ekipa Rockstara poznała się na geniuszu Remedy, przez co ich firma-matka Take Two kupiła prawa do marki za 10 milionów dolarów. Te prawa po dziś dzień należą do Take Two, a najnowszy Max Payne 3 był już w całości wyprodukowany przez Rockstara.