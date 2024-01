Jedziesz, skręcasz, hamujesz, a samochód robi muzykę. Mercedes pokazał coś fantastycznego

Na tegorocznych targach CES 2024 Mercedes ogłosił owoc współpracy z popularnym amerykańskim muzykiem will.i.amem, znanym przede wszystkim z utworów takich jak Scream & Shout czy Feelin’ Myself, czy udziału w hitowym Hall of Fame zespołu The Script. Mowa o funkcji MBUX Sound Drive w samochodach Mercedes-Benz, która… bazuje na sztucznej inteligencji.