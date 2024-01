Media Expert rozpoczął potężne wyprzedaże. Wybraliśmy najciekawsze pozycje

W promocji Media Expert dostępne są bezprzewodowe słuchawki Razer Barracuda. To propozycja dla graczy, którzy chcą się pozbyć kabla. Słuchawki mają 50-mm przetworniki neodymowe, wspierają łączność Bluetooth oraz 2,4 GHz za sprawą adaptera na USB-C (w zestawie jest przejściówka do USB-A). Razer Barracuda grają do 40 godzin, nie brakuje im wbudowanego mikrofonu oraz wsparcia dźwięku przestrzennego.