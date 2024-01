Koniec darmowych biznesowych stron w Google. Co to oznacza dla Twojej firmy?

– Zmiany wprowadzane przez Google warto traktować jako szansę, by jeszcze lepiej dostosowywać się do realiów biznesu i wymagań klientów. Właśnie teraz jest odpowiedni moment, aby firma nieposiadająca swojej profesjonalnej strony WWW ją założyła, co zresztą sam Google rekomenduje w wiadomościach wysyłanych do właścicieli Google Business Site. Nowocześnie zaprojektowana strona, z wartościową treścią, wyświetlająca się pod unikalnym i budzącym zaufanie adresem, jest skuteczna w budowaniu internetowej marki. Koniec końców przekłada się to na wyższą wiarygodność firmy i, co za tym idzie, większą liczbę klientów