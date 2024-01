Instagram wprowadza poważne zmiany. Nastolatki będą lepiej chronieni

Meta - firma-matka Instagrama i Facebooka - wprowadza nowe środki mające na celu stworzenie dla nastolatków bardziej bezpiecznego i adekwatnego do ich wieku środowiska na swoich platformach. W dążeniu do dostosowania się do ekspertów i promowania odpowiednich dla wieku interakcji, Meta zdecydowała się ukrywać niektóre rodzaje treści (w postach czy Rolkach) na Instagramie i Facebooku, uznawane za nieodpowiednie dla nastolatków, nawet jeśli obserwują konta, które je publikują.