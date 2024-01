Świetna okazja dla fanów sprzątania. Kup robota odkurzającego, akcesoria dostaniesz za grosze

Każdy, kto korzysta z robotów sprzątających przez dłuższy czas, wie, że przy chodzi taki moment, w którym coś trzeba wymienić. A to szczotka główna albo boczna odsłużyła już swoja, a to zapełnił się worek w stacji dokującej, a to filtr chce już przejść na emeryturę albo po prostu chcielibyśmy mieć więcej padów mopujących, żeby np. skutecznie umyć podłogę w różnych pomieszczeniach. Oczywiście, można takie dodatki zamówić, jak już będą potrzebne, ale wtedy przeważnie musimy czekać, a robot w tym czasie albo stoi, albo nie pracuje tak wydajnie, jak przy w pełni sprawnych podzespołach. Tak, przez ten etap oczekiwania na dostawę też przeszedł już prawdopodobnie każdy posiadacz robota i od tego momentu zamawia części eksploatacyjne z zapasem.