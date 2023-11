Tak zalogujesz się na WhatsAppa. Nowy sposób jest świetny

6-cyfrowe kody będą pojawiać się na naszej skrzynce pocztowej, więc nowość wydaje się stworzona w głównej mierze dla wygody użytkowników. Jak na razie funkcja jest testowana w beta wersjach WhatsAppa na Androida i iOS i póki co nie nie wiemy, kiedy trafi do wszystkich korzystających z komunikatora. Nie wydaje się jednak, że będzie to odległa perspektywa - nowość powinna zostać wprowadzona w niedalekiej przyszłości.