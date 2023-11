Tak rozgrzewali się radzieccy żołnierze w czasie wojny. To nie to, co myślisz 

Odpowiedź brzmi: tabletki ciepła. Tak nazywano w Rosji lek o nazwie 2,4-dinitrofenol, który był podawany żołnierzom jako środek pobudzający i ogrzewający organizm. Co to za substancja i jak działała?



2,4-dinitrofenol (DNP) to organiczny związek chemiczny z grupy fenoli, zawierający dwa podstawniki nitrowe w pierścieniu. Jest to żółty, krystaliczny proszek o słodkim zapachu. DNP ma wiele zastosowań przemysłowych, takich jak produkcja barwników, środków konserwujących drewno, materiałów wybuchowych i chemia do fotografii. Jednak najbardziej kontrowersyjnym i niebezpiecznym zastosowaniem DNP jest jego wpływ na metabolizm ludzi.