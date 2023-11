Znamy polską cenę handhelda PlayStation! Ruszyły zamówienia

PlayStation Portal to handheld Sony przeznaczony do strumieniowania obrazu z gier. Urządzenie działa wyłącznie z duecie z konsolą PlayStation 5, z której przesyłany jest obraz. Oznacza to, że zarówno PS5 oraz Portal muszą znajdować się w zasięgu wydajnej sieci WiFi, aby jakość transmisji była na poprawnym poziomie.